Kamphuis legt uit waarom hij dubieus doelpunt PSV goedkeurde, Hofland 'snapt er niets meer van’

‘Niets mooiers dan voetballen met druk erop’

Willem II zakte door het verlies naar de laatste plaats. PEC Zwolle en Sparta Rotterdam, de nummers 16 en 17, hebben net als Willem II 26 punten. ,,Dit is leuk. Er is niets mooiers dan voetballen met druk erop. Alleen is een ander soort druk misschien wat leuker”, zei Hofland, die er vertrouwen in heeft dat de Tilburgers het gaan redden. ,,Hoe mijn spelers tegen elkaar tekeer gaan, dat heb ik in het begin gemist. En wij spelen nog twee thuiswedstrijden en uit tegen Cambuur. Zij zijn al veilig. We kunnen ons ook vasthouden aan vandaag. We zijn niet weggespeeld.”