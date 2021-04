Kan Ajax tij keren in Rome? ‘Spelers lijken heel ontspannen, vertrouwen is er nog steeds’

Wat verwacht je van de opstelling? Speelt Brobbey denk je?

,,Ik denk het niet. Tadic als valse spits is toch altijd een gouden greep gebleken en Brobbey is geblesseerd geweest. Misschien dat hij een van de Brazilianen opoffert en Tadic op de flank zet. Die zijn allebei niet in vorm, maar ik denk van niet. De vraag is meer wie er rechtsback gaat spelen nu Rensch er niet bij is. Je kunt Timber daar neerzetten en met Schuurs of Alvarez in het centrum spelen. Of je kan Klaiber opstellen. Ik heb zelfs de naam Quinten Timber gehoord. Dat is de tweelingbroer van Jurriën. Hij heeft alleen nog geen minuut in Ajax 1 gespeeld, dus om hem nou voor de leeuwen te gooien met een halve finale op het spel. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.’’