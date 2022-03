Kan Go Ahead Eagles na zege op Ajax ook stunten tegen PSV in TOTO KNVB Beker?

Go Ahead hofleveran­cier Elftal van de Week, AZ en Cambuur ook goed vertegen­woor­digd

Go Ahead Eagles is de hofleverancier van het Elftal van de Week van speelronde 24 in de eredivisie. Vier van de elf spelers komen uit voor het team van Kees van Wonderen, dat zondagmiddag Ajax met 2-1 versloeg in de Adelaarshorst en daarmee knap een einde maakte aan een reeks van negen duels zonder zege.

28 februari