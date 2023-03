Kan het jeugdige AZ in Europa weer die stuntploeg van tien jaar geleden worden?

Column Hugo Borst | Ik wed dat KNVB bij finale­plaats de Spakenburg­se zondagshei­li­ging zal eerbiedi­gen

Columnist Hugo Borst denkt dat de indrukwekkende prestatie van Spakenburg, dat na een 1-4 overwinning op FC Utrecht de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikte, een slechte zaak is voor het Nederlandse voetbal. ,,Het is natuurlijk helemaal geen sprookje, het is een ramp.’’