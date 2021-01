Kan PSV gat met Ajax weer verkleinen in Brabantse derby?

Statistieken NEC won al negen jaar niet van eredivisie­ploeg, VVV bereikte nog geen een keer deze eeuw de kwartfina­le

21 januari In het toernooi om de TOTO KNVB-beker staan vanavond de twee laatse wedstrijden in de achtste finales op het programma. Aan de hand van statistiekenbureau Gracenote kijken we vooruit op de wedstrijden van vandaag en morgen.