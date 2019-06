Kane: We willen eerste prijs sinds 1966

Ook Gareth Southgate verwacht dat de focus volledig zal liggen bij de jacht op de nieuwe prijs in het Europese voetbal. Al zei hij ook dat hij zich realiseert dat hij te maken heeft met een groep waarin spelers of dolblij zijn of diep teleurgesteld.



The Three Lions waren een jaar geleden nog halve finalist op het WK in Rusland waar Kroatië de ploeg uit de finale hield.



,,We hebben een geweldige band met elkaar”, zegt Kane. ,,Dat we bij verschillende clubs spelen, betekent niet dat we straks de focus missen. Of je nou bij Spurs, City of Liverpool speelt, we zijn vrienden van elkaar. We kennen elkaar al zo lang, we spelen al jaren met elkaar sinds de Engelse jeugdelftallen.”



De eerste prijs sinds 1966, dat is wat Kane wil bereiken met zijn land. ,,Het is een nieuw toernooi”, zegt Kane. ,,Maar het is vooral de kans om iets te winnen. Sinds 1966 inderdaad en dat is erg lang geleden. Er zullen weer heel veel fans naar Portugal reizen. We willen ze iets bieden. Als we dit toernooi winnen, betekent dat iets voor de toekomst waarin we nog veel meer willen laten zien. Van winnen ga je nog meer doen als een speler. Dat is belangrijk.”