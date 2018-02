Kanon terug bij ADO Den Haag

ADO Den Haag kan morgen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer beschikken over Wilfried Kanon. De 24-jarige Ivoriaan miste zes wedstrijden vanwege een blessure. Begin december viel hij in het uitduel met FC Twente (2-3) uit met een enkelkwetsuur.

ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk was blij dat hij veel spelers op het veld had tijdens de laatste training voor de wedstrijd tussen de nummers 10 en 6 van de eredivisie. ,,Het betekent dat we zuinig zijn op onze spelers." Tegen Vitesse zit de trainer ruimer in de keuzes. Naast Kanon is ook linksachter Aaron Meijers weer beschikbaar. De aanvoerder ontbrak afgelopen zaterdag tegen Heracles (1-1) vanwege een schorsing.

Tom Beugelsdijk, die voor de winterstop een sterk centraal duo vormde met Kanon, hoopt op meer stabiliteit in de verdediging. ,,We moeten nog meedogenlozer zijn achterin, dan gaan we die drie punten zeker pakken. Wij zijn voor niemand bang.''

Net als Beugelsdijk richt Fons Groenendijk zich liever op zijn eigen ploeg. Zo was hij 'er nog geen seconde mee bezig' dat Vitesse, de opponent van morgenavond, Tim Matavz niet kan opstellen. De clubtopscorer van de Arnhemmers is vier wedstrijden geschorst na zijn elleboogstoot tegen Heerenveen-speler Denzel Dumfries.