Kanonskogel Matthijs de Ligt tegen Mark Flekken gekozen tot doelpunt van het seizoen in Bundesliga

met video's Matthijs de Ligt goud waard voor Bayern München met wereldgoal

De Nederlanders schitterden vandaag in de topwedstrijden in de Bundesliga. Een prachtige knal van Matthijs de Ligt was het enige doelpunt in het duel tussen Bayern München en Freiburg. Het bleek een belangrijke treffer, want concurrent Dortmund was mede dankzij een doelpunt van Donyell Malen te sterk voor Union Berlin.