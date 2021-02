Kansenverhouding van 5-35, maar geen winst: ‘Dit heeft niets te maken met ervaring of slimheid’

SamenvattingPSV-trainer Roger Schmidt kon vanavond maar moeilijk geloven dat zijn elftal bij ADO Den Haag twee punten had verspeeld. ,,Het was onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. Maar het is ons toch gelukt”, zei de Duitser na de late 2-2 via Michiel Kramer.

PSV noteerde in Den Haag 35 schotpogingen, waarvan 15 op doel. Alleen Donyell Malen wist twee keer te scoren in de tweede helft, nadat ADO Den Haag voor rust op voorsprong was gekomen via Bobby Adekanye. Daarvoor had PSV-linksback Philipp Max al een strafschop gemist. Schmidt: ,,Nee, ik heb niet zoveel van dit soort wedstrijden meegemaakt. Een keertje in de Champions League, volgens mij. Soms gaat het in voetbal zo.”



Volgens Schmidt was het geen gebrek aan ervaring waardoor PSV de voorsprong in blessuretijd uit handen gaf. ,,We kunnen overal over spreken, over ervaring of slimheid. Maar daar had het vandaag niets mee te maken. We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen.”

Bij aanvoerder Denzel Dumfries, die alleen het laatste kwartier meedeed, kwam het puntenverlies hard aan. ,,We hadden vandaag veel kansen, maar de bal moet er dan wel in. Op dat soort momenten missen we scherpte en venijn”, zei hij. ,,Zorgen maak ik me niet, maar dit is wel vervelend. Je roept het over jezelf af. Dit mag niet gebeuren.”

