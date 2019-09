Kantoorpersoneel Roda JC meldt zich ziek om De la Vega

De aanhang van de Limburgse club is het vertrouwen in de Mexicaan verloren. Daarom hebben ze hem vrijdag in de rust van het duel tegen De Graafschap naar de uitgang van het Parkstad Limburg Stadion geholpen. De la Vega heeft later aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling. De KNVB zal vandaag het optreden van supporters van Roda JC onder de loep nemen.