Kargbo: Als ik echt schuldig ben, moeten ze me komen arresteren

Door Wilber Hack



,,Waar is het bewijs dan?”, zo vraagt Kargbo zich af, die vandaag door zijn advocaat van de sanctie van de FIFA op de hoogte is gesteld. ,,Nauwe banden is wat anders dan spelers betalen. Welke spelers heb ik dan omgekocht. Welke wedstrijden heb ik beïnvloed? Dat bewijs is er niet. Als ik echt schuldig ben, moeten ze me komen arresteren.”



Een paar jaar geleden werd Kargbo door de KNVB al van matchfixing beschuldigd. Tenminste een geval achtte de KNVB voldoende bewezen. Hij zou in 2009 een wedstrijd van Willem II tegen FC Utrecht hebben gemanipuleerd. Van de KNVB mocht hij nooit meer een functie in het Nederlandse voetbal uitoefenen.



De KNVB vroeg de Engelse voetbalbond FA dat verbod over te nemen. Kargbo speelde op dat moment bij Welling op het vijfde niveau. Ook de FIFA werd op de hoogte gesteld. In Nederland loopt er al jaren een onderzoek van het openbaar ministerie naar de handel en wandel van Kargbo. Tot een veroordeling van de speler uit Sierra Leone is het nooit gekomen.