Karlsson dé man van het weekeinde, alleen maar onvoldoendes bij ADO

RapportcijfersJesper Karlsson besliste de eredivisietopper van het weekeinde met een goal een assist voor zijn club AZ. Met een 8 kreeg hij het hoogste cijfer van het weekeinde. Ook zijn ploeggenoot Teun Koopmeiners was belangrijk in die wedstrijd. De AZ-aanvoerder kreeg een 7,5.

Bij de zorgeloze zege van Ajax op ADO Den Haag viel jongeling Devyne Rensch op. Hij maakte onder meer zijn eerste goal. ADO-verdediger Dario Del Fabro had een vervelende avond in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax en kreeg een 3,5 voor zijn zwakke optreden. Oussama Tannane nam Vitesse dit weekeinde niet bij de hand en maakte een slechte beurt tegen Willem II. Hij kreeg een 4, hetzelfde cijfer als Heracles-spits Bakis.

Heerenveen – FC Twente 0-0

Heerenveen: Mulder 6,5; Floranus 6, Van Hecke 5,5, Bochniewicz 6, Kaib 6 (74. Woudenberg -); Schöne 6,5 (81. Kongolo -), J. Veerman 7, Halilovic 5,5 (74. Hajal -); Van Bergen 5,5, De Jong 6, Nygren 5,5, (73. Van der Heide -).

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 6,5, Dumic 6, Pierie 7, Oosterwolde 6; Brama 6,5 (45. Roemeratoe 6), Zerrouki 6, Bosch 6 (88. Markelo -); Narsingh 6, Ilic 7 (76. Danilo -), Menig 6.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6,5.

Man of the match: Twente-trainer Ron Jans koos voor Luka Ilic in de spits en passeerde daarmee zijn topscorer Danilo. Ilic speelde prima, liet zich constant zakken en was altijd aanspeelbaar. Het kwam het spel van Twente ten goede.

Fortuna Sittard – FC Utrecht 0-1

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Rota 4,5 (88. Kastrati -), Angha 5,5, R. Janssen 5,5, Tirpan 6,5;Tekie 5 (86. Hansson -), Rienstra 5 (86. Moutoussamy -), Semedo 5, Flemming 5; Seuntjens 6, Polter 5,5.

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Ter Avest 6,5, St. Jago 6,5, W. Janssen 7, Warmerdam 6,5; Maher 6, Van Overeem 6,5 (90. Bergström -), Mahi 6, Ramselaar 6, Boussaid 5,5; 76. Dalmau -), Kerk 5,5 (76. Sylla -).

Scheidsrechter Kuipers: 7.

Man of the match: Adrian Dalmau miste het grootste gedeelte van het seizoen door blessures maar de Spaanse spits kon tegen Fortuna Sittard weer een keer belangrijk zijn voor FC Utrecht.

Feyenoord – FC Emmen 1-1

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 5, Botteghin 6, Senesi 5, Malacia 5,5; Toornstra 6, Teixeira 6 (67. Jorgensen -), Kökçu 6; Berghuis 5, Linssen 5 (81. Bozenik -), Sinisterra 5 (81. Baldé -).

FC Emmen: Verrips 7; Bijl 6,5, Araujo 6,5, Bakker 6, Cavlan 6,5; Vlak 6, Bernadou 6, Pena 6 (87. Gladon -); Frei 7, De Leeuw 6,5, Adzic 5,5 (58. Laursen -).

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Doelman Michael Verrips was ook in de Kuip belangrijk voor FC Emmen met enkele reddingen. Zijn redding op het harde schot van Orkun Kökçu was het mooist.

RKC – FC Groningen 3-1

RKC: Lamprou 6,5; Bakari 7, Meulensteen 6,5, Touba 5,5, Quasten 5,5 (85. Lutonda -); Anita 5,5, Van der Venne 6 (89. Gaari -), Tahiri 6 (84. Mulder -); Daneels 5,5 (46. Sow 5,5), Oosting 7,5, John 5 (60. Azhil 5).

FC Groningen: Padt 5,5; Te Wierik 5, Itakura 5,5, Van Hintum 4,5 (46. Dammers 5,5), Gudmundsson 5,5 (63. Abraham -); El Hankouri 6, Suslov 5,5 (81. Matusiwa -), El Messaoudi 6,5, D. van Kaam 5 (46. Dankerlui 5); Da Cruz 5,5, Joosten 5 (63. Slor -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: De uitleenbeurt van de van AZ gehuurde Thijs Oosting was tot zaterdagavond geen groot succes maar tegen FC Groningen maakte de RKC-spits dan zijn eerste eredivisiedoelpunten.

PEC Zwolle – VVV 2-1

PEC Zwolle: Mous 6,5; Van Polen 6,5, Kersten 7, Lam 7, Paal 6,5; Saymak 5,5 (63. Clement -), Reijnders 5,5 (63. Van Duinen -), Huiberts 6,5; Misidjan 6,5 (87. Nakayama -), Buitink 4 (46. Tedic 7), Manuel - (20. Pherai 6,5).

VVV: Kirschbaum 6; Pachonik 6, Gelmi 6,5, Da Graca 6, Kum 6 (81. Arias -), Guwara 5,5; Post 5 (74. Essanoussi -), Van Crooij 6,5, Janssen 5,5; Giakoumakis 5, Hunte 5 (60. A. Donis 5).

Scheidsrechter Oostrom: 6.

Man of the match: Slobodan Tedic miste een groot deel van het seizoen door een blessure, maar hij kon tegen VVV voor het eerst een treffer aantekenen.

Vitesse – Willem II 0-0

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 5,5, Cornelisse 5,5, Rasmussen 5,5; Dasa 6,5, Tronstad 5 (77. Vroegh -), Tannane 4 (77. Manhoef -), Bero 5, Wittek 5 (46. Openda 5); Broja 5, Darfalou 4.

Willem II: Muric 6,5; Owusu 6.5, Van Beek 7, Holmén 7.5, Köhn 7; Spieringhs 6, Trésor 6 (82. Selahi -), Llonch 7; Nunnely 6 (77. Köhlert -), Wriedt 6,5 (89. Romeny -), Pavlidis 6.

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: Mede door het uitstekende verdedigende werk van Sebastian Holmen staat Willem II boven de gevreesde degradatiestreep.

AZ – PSV 2-0

AZ: Bizot 7,5; Svensson 7,5, Letschert 6, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjø 7 (79. Reijnders -), Gudmundsson 6 (66. De Wit -), Koopmeiners 7,5 Stengs 6, Boadu 6,5 (87. Duin -), Karlsson 8 (87. Aboukhlal -).

PSV: Mvogo 5,5; Dumfries 5, Teze 6,5, Viergever 6, Max 5,5; Rosario 5 (69. Madueke -), Sangaré 4,5; Götze 5, Gakpo 5 (46. Vertessen 4,5); Malen 5, Zahavi 5 (87. Ihattaren -).

Scheidsrechter Higler: 7,5.

Man of the match: Met een goal en een assist was Jesper Karlsson belangrijk voor AZ. En dan mag hij zich ook nog eens melden bij het Zweedse nationale elftal.

Heracles – Sparta 1-1

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 5,5, Rente 5,5, Pröpper 5,5, Quagliata 6; Schoofs 5 (71. Lunding -), Vloet 5, De la Torre 5, Azzaoui 5, Bakis 4 (63. Kutucu -), Burgzorg 5 (64. Kiomourtzoglou -).

Sparta: Okoye 6; Abels 6, Vriends 6,5, Heylen 5, Meijers 6; L. Duarte 6, Smeets 5,5, Auassar 6 (87. Emegha -), Harroui 6,5, Thy 6,5 (87.Mijnans -), Burger 5,5 (67.D. Duarte -).

Scheidsrechter Mulder: 6.

Man of the match: Met zijn doelpunt bereikte Lennart Thy een mijlpaal. De Duitser haalden voor het eerst in zijn loopbaan de dubbele cijfers als het gaat om goals. De fraaie treffer tegen Heracles is al zijn tiende van het seizoen.

Ajax – ADO Den Haag 5-0

Ajax: Stekelenburg 6,5; Rensch 7,5, Alvarez 6,5 (54. Schuurs 6), Martinez 6,5, Tagliafico 6,5 (79. Kudus -); Gravenberch 6, Blind 6,5; Neres 5,5, Klaassen 6 (54. Labyad 6) , Tadic 6,5 (46. Idrissi 6); Brobbey 7,5 (54. Traoré 5,5).

ADO Den Haag: Fraisl 4,5; Van Ewijk 4, Del Fabro 3,5, Pinas 5, Familia-Castillo 4 (46. Kemper 5); De Boer 5, El Khayati 5 (71. Pascu -), Gomelt 4 (71. Goossens -); Adekanye 4,5 (46. Arweiler 5), Kishna 5 (77. Philipp -) Besuijen 4,5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Devyne Rensch maakte tegen ADO Den Haag zijn eerste goal voor Ajax. Hij was ook nog goed voor twee assists.

