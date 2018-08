Kashia krijgt prijs voor dragen regenboogaanvoerdersband

Naast Kashia hadden ook de andere aanvoerders van de teams in de eredivisie in het weekeinde van 14 en 15 oktober een regenboogaanvoerdersband om de arm. In het geval van Kashia leidde het tot extreem negatieve en vijandelijke reacties in zijn geboorteland Georgië. Sommige inwoners riepen op Kashia niet meer te selecteren voor de nationale ploeg. Kashia maakte duidelijk dat die opmerkingen hem niet raakten en dat hij geen spijt had van de dragen van de band.