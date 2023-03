Kassa voor Spakenburg! Inkomsten lopen op tot boven een ton

FC Utrecht na vernede­ring door Spakenburg: ‘Het is een regelrech­te schande’

FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn was onthutst na de nederlaag van zijn ploeg in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen de amateurs van Spakenburg. ,,Het is een regelrechte schande”, zei de verdediger na de 4-1-nederlaag in de eigen Galgenwaard bij ESPN. ,,We staan te kijken bij die goals, de energie ontbrak. Ik vind het heel moeilijk te verklaren.”