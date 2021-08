Keuken Kampioen Divisie belooft een spektakelstuk te worden: ‘Er steekt er niet één bovenuit’

De Graafschap had het al kunnen afmaken. Maar door een gelijkspel tegen Cambuur in speelronde 36 en tegen Jong Ajax in speelronde 37 deed zich aan het einde van de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen een bizarre situatie voor. Op de allerlaatste speeldag maakten er nog vier ploegen kans op de tweede plek en daarmee rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere City en NAC stonden binnen drie punten van elkaar.



Het werd Go Ahead Eagles. En via de play-offs promoveerde er nòg een team uit de Keuken Kampioen Divisie. Niet één van de bovenstaande ploegen won de nacompetitie, maar NEC, de nummer zeven van het reguliere seizoen. De Graafschap en NAC, op voorhand twee van de drie topfavorieten om naar de eredivisie te promoveren bleven op het op één na hoogste niveau steken. Dat alles bij elkaar bewijst één ding onmiskenbaar: het is verdomd moeilijk om je uit die Keuken Kampioen Divisie te ontworstelen.