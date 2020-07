Keuken Kampioen verlengt contract met eerste divisie voor onbepaalde tijd: ‘Positief signaal’

De onderneming is sinds 2018 naamgever van de eerste divisie. ,,We zijn erg blij met het vertrouwen dat Keuken Kampioen voor onbepaalde tijd naar ons uitspreekt”, stelt Boele. ,,Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat een sponsorcontract van dit formaat wordt verlengd. Het bedrijf is de afgelopen jaren een betrokken sponsor gebleken. Gesterkt door de verlengde samenwerking kijken we met veel enthousiasme uit naar de hervatting van onze competitie op 28 augustus.”

,,We merken dat de naamgeving van de Keuken Kampioen Divisie een geweldige positieve impact heeft op alle facetten van ons merk”, reageert directeur Wim de Ruiter van De Mandemakers Groep waartoe de sponsor behoort. ,,De voetbalwereld bevindt zich in een bijzondere periode. We geloven dat we door het op dit moment aankondigen van een verlenging voor onbepaalde tijd een enorm positief signaal afgeven aan de clubs. We willen hiermee laten zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst van de competitie.”