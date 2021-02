Keuze genoeg, maar wie is de ideale spits voor Feyenoord?

Video Gaat Ajax in een zetel naar Super Februari?

31 januari Ajax kan vanavond Super Januari na een moeizame, maar grote oogst bekronen. De koploper begint in een zetel aan een nieuwe maand van krakers als AZ, schier onverslaanbaar in eredivisietoppers, opnieuw wordt geklopt. In de Kuip staat voor Feyenoord en PSV eerder vanmiddag immers terreinverlies op het spel.