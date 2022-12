Kevin Hofland na nederlaag tegen NAC onder vuur bij Willem II-aanhang: ‘Ik ben wel even leeg’

Kort na de wedstrijd werd aan alle aanwezigen duidelijk gemaakt dat ze voorlopig in het hoofdgebouw van het Koning Willem II Stadion moesten blijven. De deuren van de hoofdingang gingen op slot en er stonden meerdere beveiligingsmedewerkers voor de deur. Voor de hoofdingang verzamelde zich een groep woedende supporters, hun boosheid richtte zich vooral op trainer Kevin Hofland, die tijdens de wedstrijd ook al de gebeten hond was bij een groot deel van de aanhang.

Hofland maakte een geslagen indruk na de thuisnederlaag tegen NAC. ,,We geven twee cadeautjes. En die kans op het laatste moet er in. Ik ben wel even leeg.”

Volgens de coach begon de wedstrijd nog volgens plan. ,,In de eerste helft was niks aan de hand. We hebben passie en strijd geleverd en een aantal aardige kansen gehad. We moeten met 2-0 of 3-0 voorstaan in de rust.”

NAC-doelman Roy Kortsmit staat een Willem II-treffer in de weg.

Dat was niet het geval. Door een benutte strafschop van Jeremy Bokila was het slechts 1-0. ,,En dan wordt het door twee persoonlijke fouten: 1-2. Dan is het op een of andere manier klaar bij ons”, aldus Hofland. ,,We doen onszelf de das om. Na die twee tegendoelpunten krijg je twijfel en weet ik het allemaal. We spelen niet meer naar dezelfde kleur, daar kan ik helaas weinig aan doen.”

In de slotfase, in de jacht op de gelijkmaker, ging het ook niet zoals Hofland wilde. ,,We hadden toen twee spitsen voorop en drie spelers erachter. Dan moet je ballen gaan pompen. En dan willen wij nog een paar keer gaan opbouwen waardoor we in de problemen komen. Zeg het maar...”.