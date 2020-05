Kids in een voetbalstadion? ‘Haken en ogen, maar idee roept positiviteit op’

Paul Depla is burgemeester van Breda en woordvoerder van de burgemeesters van de 31 speelsteden in het profvoetbal. In die functie heeft hij zitting in de regiegroep voetbal en veiligheid, waarin ook ministerie, politie, OM en de KNVB zijn vertegenwoordigd.

,,Het is van belang dat we de KNVB in alle rust laten nadenken over de mogelijkheden die er zijn maar tegelijkertijd zijn alle creatieve ideeën welkom. Dit kan er één zijn want kijk je naar de wedstrijden in Duitsland dan denk je: ‘is dit het nou helemaal?’ Bij kinderen in het stadion denk ik direct aan vroeger toen ik als klein menneke naar PSV ging. Toen had je een apart jongensvak. Veel van de PSV-supporters van mijn generatie gingen op die manier voor het eerst naar de club. Je had er goed zicht en het was rustig. Later ging ik naar vak L en met mij velen anderen. Ik weet dat het voetbal niet erg progressief is maar laat dit de kans zijn om het nog leuker voor ze te maken. Bij basketbal heb je dunkwedstrijden. Organiseer latjetrapwedstrijden tussen de spelers na de wedstrijd. Hartstikke leuk! Als burgemeester zie ik trouwens nog wel een paar haken en ogen. Zo moeten die kinderen allemaal worden afgezet door hun ouders bijvoorbeeld. Dan ontstaat er drukte rond het stadion. Hoe gaan die verkeersstromen verlopen? Er zullen oplossingen voor zijn maar die moeten dan gevonden worden in samenspraak met deskundigen die er verstand van hebben. Met virologen bijvoorbeeld. Wat vinden zij Lopen er mensen gevaar hierdoor?”