Kies jouw eredivisiedoelpunt van de week

VVV-coach De Koning: ‘Drie momenten kosten ons de kop’

26 september VVV-coach Hans de Koning vond dat een punt voor zijn ploeg verdiend was geweest na het harde werk tegen SC Heerenveen. Heerenveen won het duel echter door een benutte strafschop van Joey Veerman in de eerste helft. ,,Zelfs met negen man krijgen we nog een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar het was ons niet gegund. ”