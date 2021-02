Kippenvel bij eerbetoon aan overleden zoontje Eagles-doelman: ‘Lieve Jenn & Mitchel, wij denken aan jullie’

De spelers van Go Ahead Eagles en FC Volendam kwamen vanavond voor het duel uit de Keuken Kampioen Divisie met speciale shirts het veld van de Adelaarshorst op. Daarop de tekst: ‘Lieve Jenn & Mitchel, wij denken aan jullie’. Uit de speakers schalde You’ll Never Walk Alone van Gary & the Pacemakers, waarna rond de middencirkel een minuut stilte in acht genomen.