KKD-duels ook in tweede periode verspreid over vijf dagen

Heerenveen wint ook van VVV en evenaart stokoud record

26 september Spectaculair was het allerminst, maar niemand die daar bij SC Heerenveen om maalt. De ploeg van Johnny Jansen versloeg VVV-Venlo (1-0), is nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie en evenaarde bovendien een record uit 1997.