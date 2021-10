Klaas-Jan Huntelaar zet toekomst uit: snuffelstage als trainer bij Vitesse

Vanuit de Achterhoek de wereld over

Huntelaar kwam tot 76 interlands. Hij maakte de succesvolle WK’s van Oranje mee van 2010 en 2014. Hij maakte 42 goals in het Nederlands elftal. De Achterhoeker werd tweemaal topscorer in de eredivisie en eenmaal in de Bundesliga. Hij werd kampioen met Ajax.



Huntelaar werd in de zomer met avonturen bij De Graafschap en NEC in verband gebracht. Maar de Achterhoeker stopte in stilte als actief prof. Onlangs dook Huntelaar op in een recreatieteam van HC’03 uit Drempt.