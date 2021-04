Klaassen bezorgt Ajax officieus de landstitel in intense topper tegen AZ

Ajax is officieus landskampioen in de eredivisie 2020/21. De Amsterdammers wonnen dankzij twee treffers van Davy Klaassen in de tweede helft met 2-0 de topper tegen AZ. De voorsprong op nummer 2 PSV is nu twaalf punten. Het doelsaldo van Ajax is veel beter dan dat van de Eindhovenaren.