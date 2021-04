Klaassen, Gravenberch en nog 3 koppels in Elftal van de Week

Na de dood van zijn vrouw Yvonne verloor Hennie Spijkerman alle levens­vreug­de: ‘Ik kreeg een hekel aan mezelf’

24 april Na het overlijden van zijn vrouw Yvonne in september tikte Hennie Spijkerman (70) regelmatig de bodem aan, zoals hij dat zegt. De voetbaltrainer had geen energie meer en kwam flink aan. Maar de Zwollenaar knokte zich terug en staat weer met plezier op het voetbalveld bij SC Heerenveen. Een gesprek over wilskracht, rouwkilo’s en levensvreugde.