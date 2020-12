Klaassen had dé kans voor Ajax tegen Atalanta: ‘Die moet erin’

Machteloos Ajax veroor­deeld tot Europa League na nederlaag tegen Atalanta

21:45 Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. Nadat Ryan Gravenberch een rode kaart kreeg, zorgde Luis Muriel vlak voor tijd voor de enige goal van de wedstrijd namens Atalanta Bergamo. De Italianen stapten met een 0-1 zege van het veld en veroordeelden de Amsterdammers daarmee tot een Europees vervolg in de Europa League.