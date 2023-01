Klassieke Klassiekers | De hel brak los na de goal van de piepjonge Rafael van der Vaart

Wat is het toch jammer dat Co Adriaanse niks meer in of rond ons voetbal doet. Met zo’n Klassieker als die van zondag had hij wel raad geweten. Als trainer. Als analyticus. En ook een beetje als hoeder van de wet.

In 2001 was Co de coach van Ajax bij een Klassieker in de Kuip die mij altijd is bijgebleven. Het was 26 augustus, bloedheet. En de dag dat Adriaanse een pikkie van 17 liet debuteren. Johnny Heitinga gooide hij als invaller ‘gewoon’ in de haaientank van de Kuip. Verder liet Co een Nederlandse topclub 3-5-2 spelen. Met de opkomende backs Maxwell en Hatem Trabelsi. Oké, die speelwijze was niet uit diepe overtuiging gekozen, maar uit realiteitszin. Co had snel een reeks overwinningen nodig om in Amsterdam te overleven. Maar het getuigde van flexibiliteit. En hij was zijn tijd vooruit.