Kluivert over Ajax: 'Soms denk ik even: stond ik daar maar'

Justin Kluivert was maandenlang onderdeel van een nationale discussie over zijn toekomst. De 19-jarige aanvaller en enkelvoudig international koos voor AS Roma en bekijkt het prille Europese succes van Ajax nu van een afstandje. ,,Ik gun het ze, echt.’’

Door Sjoerd Mossou

Ja, Justin Kluivert is soms blij dat het allemaal voorbij is. Dat maandenlange gebakkelei over zijn toekomst bij Ajax. Het spel dat zo opzichtig via de media werd gespeeld. De onderhandelingen tussen club en zijn beruchte zaakwaarnemer, Mino Raiola. Alle verhitte meningen erover op de sociale media, op televisie.

,,Het is niet zo dat ik er last van had, maar ik ben wel blij dat het nu achter de rug is, en dat iedereen er vrede mee heeft’’, aldus Kluivert. ,,Ik kon me er best goed voor afsluiten, maar je krijgt het deels ook mee allemaal. Mensen vragen ernaar. Nu kan ik eindelijk weer gewoon lekker voetballen.’’

Al is ‘lekker’ een relatief begrip in Italië, zo ontdekte de jonge voetballer al snel. In de Serie A is voetbal een hoofdzaak, een wereld waarin alles om winnen draait.

,,Als we met Ajax een partijtje speelden op de training, werden er vaak wel zes goals gemaakt’’, vertelt Kluivert. ,,Bij Roma vallen er maar twee. Iedereen wil per se winnen, iedereen houdt elkaar in evenwicht. Niet dat het er bij Ajax niet serieus aan toeging, maar het is wel anders.’’

Kluivert is deze week voor het eerst sinds maanden terug in Nederland, bij Oranje, want bondscoach Ronald Koeman selecteerde hem voor het nationale elftal, ten faveure van concurrent en PSV’er Steven Bergwijn. ,,Maar als ik voor Jong Oranje was verkozen, had ik me ook met heel veel plezier gemeld, hoor.’’

Bij zijn nieuwe club speelde hij tot nu toe twee keer, beide keren als invaller na rust. ,,Mijn doel is dit seizoen een basisspeler worden’’, zegt Kluivert. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik er nu al meteen elke wedstrijd in zou staan, hoor. Ik lig op schema, vind ik. Ik leer veel, probeer zo snel mogelijk gewend te raken aan een wat andere manier van voetballen.’’

Hoe zie je je eigen positie binnen het team van Roma?

Volledig scherm © AFP ,,Ik voel me geen tweede keus, ook geen eerste keus. Het zit er een beetje tussenin. Maar ik merk nu al dat ik als voetballer completer word. Bij Ajax was heel veel talent, bij Roma zijn veel ervaren spelers en worden in het veld andere dingen gevraagd dan ik gewend was.’’



Wat is er specifiek anders?

,,De trainer (Eusebio Di Franceso, red.) ziet me het liefst wat meer aan de binnenkant spelen, wat dichter bij de spits. Zonder bal moet je het compact houden, waarbij je meteen goed moet staan zodra we de bal veroveren. Daar werk ik hard aan, voor mijn gevoel gaat dat steeds beter. Het gaat me lukken, dat weet ik zeker.’’

Met welk gevoel kijk je naar Ajax, dat zo succesvol is begonnen aan het seizoen, met plaatsing voor de Champions League?

Quote Het is wel een beetje gek. Tot deze zomer had ik nooit voor een andere club gespeeld dan voor Ajax Justin Kluivert ,,Het is wel een beetje gek. Tot deze zomer had ik nooit voor een andere club gespeeld dan voor Ajax. Niet dat ik spijt heb, hoor. Maar soms denk ik heel even: stond ik daar maar. Ja, ook omdat het nu zo goed gaat met ze. Maar ik gun het Ajax, echt, het zijn nog steeds mijn vrienden daar, ik heb er zo lang gespeeld. Maar ik zit zelf ook bij een mooie club, hè. Wij spelen ook Champions League. Ja, voor de loting kreeg ik wel even kriebels in mijn buik. Tegen Ajax spelen was wel heel bijzonder geweest.’’

Was het een tegenvaller dat Kevin Strootman naar Olympique Marseille vertrok? Hij had je met zijn ervaring ongetwijfeld nog meer wegwijs kunnen maken in Rome?

,,Ja, Kevin heeft er toch vijf jaar gespeeld. Samen met Rick (Karsdorp, red.) heeft hij me veel verteld, over de stad, over de club. We zijn meteen met z’n drieën uit eten gegaan. De aanpassing is goed verlopen, vind ik. Ik had gedacht dat ik Amsterdam veel meer zou missen. De eerste maanden woonde ik in het hotel op het trainingscomplex, inmiddels heb ik een huisje iets buiten Rome. Mijn moeder is er veel, het Italiaanse leven bevalt me goed. Ik denk echt dat ik de goede keus heb gemaakt.’’