Kluivert terug bij Jong Oranje, ook Zirkzee en Gakpo bij ploeg Van de Looi ondanks corona

De eerste wedstrijd van de interlandperiode tegen Jong Wit-Rusland is op zondag 15 november in Almere. De ploeg komt woensdag pas bij elkaar in Zeist. Daarom ziet bondscoach Van de Looi perspectief om Zirkzee en Gakpo mee te nemen. De wedstrijd tegen Jong Portugal, de laatste in de EK-kwalificatiecyclus, wordt gespeeld op woensdag 18 november in Portimão.



Zirkzee testte gisteren positief. Mogelijk zou het om een vals-positieve test gaan. Hoewel hij momenteel in quarantaine verblijft, vond Bayern München het op voorhand geen probleem hem medio volgende week af te staan aan ‘Zeist’, mits hij klachtenvrij blijft. PSV’er Gakpo speelde bijna drie weken geleden zijn laatste wedstrijd. De 21-jarige aanvaller stond sindsdien aan de kant vanwege de gevolgen van een coronabesmetting.