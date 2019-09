Kluivert: Trots en blij dat ik er weer bij ben

Een leerjaar, zo omschrijft Kluivert zijn eerste seizoen bij AS Roma. Het was best even wennen voor hem, op jezelf wonen in een nieuwe stad in het buitenland. ,,Al komen er gelukkig regelmatig veel mensen over”, vertelt hij.



En dan was hij ook nog vaak wisselspeler, terwijl zijn oude ploeggenoten bij Ajax stuntend door de Champions League gingen. ,,Ik heb al die duels gezien”, verklaart hij. ,,Ik was zo trots op die jongens. Ze waren zo goed en speelden met flair. Dat deed geen enkele andere ploeg. Natuurlijk heb ik weleens gedacht dat ik ook nog in die ploeg had kunnen spelen. Maar ik heb voor AS Roma gekozen. En heel bewust.”