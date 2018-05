Kluivert zal contract bij Ajax niet verlengen: 'Er is te veel gebeurd'

Volgens Kluivert probeerde Ajax hem vorig jaar al te betrekken in de transfer van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur. ,,Je ziet hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Als je iets hoger komt, lijkt het een spel," zegt Kluivert, die voorlopig goed was voor 13 goals en 10 assists in 56 wedstrijden voor de Amsterdammers. ,,Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen. Maar wat willen zij werkelijk? Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd."

'Het voelt onstabiel'

Kluivert geeft ook aan dat het een lastig seizoen was voor hem en zijn ploeggenoten. In eerste instantie vanwege de situatie met zijn goede vriend Abdelhak Nouri, maar ook vanwege de trainerswisselingen. ,,Ajax wisselt makkelijk van trainers. Ze krijgen niet echt een kans. Je merkt aan onze trainer dat hij zich niet echt op zijn gemak voelt. Dat zag je ook bij Marcel Keizer. Dat voelen jongens. Je ziet het aan hoe trainers zich gedragen, hoe ze zich uiten, ook in de pers. Het voelt onstabiel. We zijn niet echt een team. Er zijn verschillende meningen. Over alles. De ene keer speel je zo, dan komt er een andere trainer en speel je weer zo. Dat is moeilijk. We hebben dit seizoen eigenlijk nooit geweten wat we wilden met zijn allen."