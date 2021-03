Knallen of vallen voor Jong Oranje op EK: ontsnapt ‘favoriet’ aan ‘pact van Boedapest’?

Justin Kluivert houdt hoop: ‘We hebben het nog steeds in eigen hand’

28 maart Justin Kluivert had zaterdag in de tweede groepswedstrijd van Jong Oranje op het Europees kampioenschap tegen Duitsland (1-1) al vrij snel in de gaten dat meevoetballen niet de grootste kwaliteit is van Finn Dahmen. De aanvaller van RB Leipzig liep daardoor kort na rust op hoge snelheid op de keeper af toen hij een wat hoge bal moest controleren. Dat lukte niet en Kluivert kon de bal daarna aannemen en in het lege doel schuiven.