Knotsgekke kelderstrijd: dit is het restantprogramma van de degradatiekandidaten

Ajax werkt met terugge­keer­de krachten toe naar topper tegen AZ: ‘Wij hebben het stuur in handen’

Hoewel Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, Antony, Remko Pasveer en Perr Schuurs dit seizoen niet meer in actie komen, keren enkele spelers topfit terug in de wedstrijdselectie van Ajax. De Amsterdammers kunnen zondag al kampioen worden, al is het daarvoor afhankelijk van het resultaat bij Feyenoord - PSV.

6 mei