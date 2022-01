KNVB alert op toename besmettingen in betaald voetbal

De KNVB had de clubs voorafgaand aan de winterstop al een mail gestuurd waarin het belang van vaccinatie en een booster wordt benadrukt. Tot en met 17 januari mogen slechts spelers op het wedstrijdformulier staan die niet langer dan vier maanden geleden volledig gevaccineerd zijn, hetzij de afgelopen zes maanden een infectie met corona hebben doorgemaakt of onlangs een boosterprik hebben gekregen. Spelers die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten een negatieve uitslag uit een PCR- of antigeentest kunnen overleggen.

,,We zijn zeer alert en horen dat de clubs dat ook zijn. Belangrijkste aandachtspunten zijn dat we nadrukkelijk hebben opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, vooral in kleedkamers, bij de lunch, wedstrijdbesprekingen en vervoer. Dat helpt echt om besmettingen tegen te gaan”, aldus een woordvoerder, die stelt dat de bond alleen rond wedstrijden eisen kan stellen.

Het minimum aantal spelers om te kunnen voetballen is dertien waarvan minimaal één keeper. Wordt dat aantal niet gehaald dan moet de club als bewijs testen overleggen aan de bondsarts van de KNVB. ,,Maar daarbuiten zullen wij ook per situatie kijken. Het kan ook zijn dat een of meer spelers vanwege de quarantaineregels ontbreken, wanneer ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. We leveren dus per geval maatwerk. Wel is het doel dat als een wedstrijd even gespeeld kan worden, deze ook doorgaat. De continuïteit van de competitie mag niet in gevaar komen door het onnodig uitstellen van wedstrijden.”