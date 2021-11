KNVB begrijpt niet dat de sport als ‘niet-essentieel’ wordt gekenmerkt: 'Dat vinden wij raar’

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken.

,,Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!”, betoogt de KNVB in een persverklaring. ,,Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen.”

De voetbalbond begrijpt niet dat de sport door het kabinet als ‘niet-essentieel’ wordt gekenmerkt. ,,Dat vinden wij raar. Sporten stimuleert de gezondheid en weerstand en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en psychische problemen. Naar ons idee is sporten juist ‘essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De KNVB stelt dat het deze argumenten in Den Haag kenbaar heeft gemaakt. “Maar helaas is er anders besloten. Voor het komend weekend hebben de nieuwe maatregelen nauwelijks gevolgen. Voor de trainingen na het weekend is dit wel heel ingrijpend. Als er vanaf 17.00 uur niet buiten, in de frisse lucht en eventueel met de kleedkamers op slot, kan worden getraind, dan kan dit ook consequenties hebben voor het vervolg van de competities. Want vroeg of laat is het spelen van wedstrijden in het weekend niet meer verantwoord als hier niet voor kan worden getraind.”

De KNVB gaat alle scenario’s per categorie in kaart brengen en zal komende week een besluit nemen. “Wat wel al helder is, is dat de competities in het zaalvoetbal na het komend weekend moeten worden stilgelegd omdat deze wedstrijden in de avonduren worden gespeeld. Alleen de Eredivisie zaalvoetbal mannen en vrouwen kunnen doorgaan omdat sportbreed de topcompetities wel zijn toegestaan”, aldus de voetbalbond.

‘Geen andere optie’

Voorzitter Mart Vergouwen van Katwijk, een van de beste en grootste amateurclubs van Nederland, verwacht niet dat er na de nieuwe maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus nog gevoetbald kan worden. ,,Er is vrijwel geen mogelijkheid meer om nog te trainen, hooguit voor de jongste jeugd. Verder niet. Ik verwacht dat de KNVB ingrijpt en de competitie stillegt. Een andere optie zie ik niet.”

Wat Vergouwen betreft had de bond al eerder kunnen ingrijpen. Het eerste elftal van zijn club, dat in de Tweede Divisie speelt, trekt doorgaans duizenden toeschouwers. ,,Toen er enkele weken geleden werd besloten dat het publiek niet meer welkom was, hadden we wat mij betreft mogen stoppen. Maar de KNVB dacht er anders over. Ik wacht nu af. Als we niet komen opdagen terwijl de tegenstander staat te wachten hebben we ook een probleem. Dan worden we gestraft.”

Onbegrip heerst er wel bij Vergouwen. ,,Ik zie niet zo zeer het verschil in risico bij trainen voor 5 uur of na 5 uur. Natuurlijk begrijp ik dat er grote problemen zijn. Maar het vervelende is dat ik de maatregelen gewoon niet meer kan uitleggen aan de leden van mijn club. Dat maakt het er allemaal veel moeilijker op. Ik snap dat maatregelen nodig zijn, maar ik zou het waarderen als het kabinet vooraf mensen raadpleegt die weten hoe het werkt in de betreffende sectoren. Dan kunnen we samen aan een oplossing werken. Dat gebeurt nu niet.”