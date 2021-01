KNVB beker: dit is het programma voor de kwartfinales

Voetbalpodcast Podcast | 'De keuze van Arne Slot voor Feyenoord, het slaat toch nergens op?’

12:49 AZ won zondag met 2-3 bij Feyenoord en hoopt nog aan te haken in de titelrace, terwijl Dick Advocaat al aangaf dat zijn ploeg zich moet gaan richten op kwalificatie voor Europees voetbal en de beker. In de nieuwe Voetbalpodcast blikken Feyenoord-watcher Mikos Gouka, Ajax-volger Johan Inan en PSV-watcher Maarten Wijffels terug op het afgelopen weekend. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff.