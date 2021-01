KNVB blijft werken aan EK in Amsterdam mét publiek: ‘Wel speculaties, geen signalen’

Hoewel volop wordt gespeculeerd over mogelijke aanpassingen aan het EK voetbal van komende zomer, blijft de KNVB zich voorbereiden op vier EK-wedstrijden in Amsterdam. Het Nederlandse organisatiecomité onder leiding van Gijs de Jong gaat er ook nog steeds vanuit dat er in juni publiek zit in de Johan Cruijff Arena.

,,We krijgen de speculaties ook mee, maar vanuit de UEFA ontvangen we geen signalen dat er aanpassingen komen”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Wij werken dus nog steeds aan een EK in Nederland mét publiek. Maar we studeren uiteraard ook op andere scenario’s. Het zou raar zijn als we dat onder de huidige omstandigheden niet zouden doen.”

Het Europees kampioenschap zou vorig jaar gehouden worden, maar werd als gevolg van de coronacrisis verschoven naar de zomer van 2021. Ter ere van de 60ste verjaardag van het EK, dat in 1960 voor het eerst werd gehouden, heeft de UEFA het toernooi verspreid over Europa. Twaalf landen, waaronder Nederland, huisvesten de wedstrijden. In Amsterdam worden vier duels gespeeld, waaronder de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal.

Aangezien heel Europa nog steeds te maken heeft met de pandemie, gaan stemmen op om het aantal speelsteden te verminderen. Volgens bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München, dat in eigen stadion ook EK-duels huisvest, denkt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eraan om het EK in slechts één land te houden.

Het is de bedoeling dat de UEFA op 5 maart een beslissing neemt. De federatie houdt rekening met wedstrijden zonder of met minder publiek. Alle voetbalfans die een kaartje hebben, kregen onlangs per mail te horen dat ze in dat geval hun geld terugkrijgen. Ook kunnen de kopers tot en met 26 januari hun ticket teruggeven.

Volgens de KNVB liggen nog steeds vier scenario’s op tafel voor het EK. ,,Het eerste scenario is dat alles volgend jaar opgelost is, maar daar gelooft denk ik niemand echt in”, zei De Jong in november al. ,,Het tweede scenario is een volledige bezetting van de stadions, maar wel met een hoop maatregelen daar omheen. Het derde scenario is een beperkte bezetting en het vierde dat er helemaal geen fans op de tribunes zitten.”

