KNVB buigt zich dinsdag over vervolg competitie: ‘Speculeren heeft geen zin’

De KNVB heeft heel wat mogelijke scenario's uitgedacht voor het vervolg van de nationale competities, maar vooralsnog is volstrekt onduidelijk welk scenario het gaat worden. De clubs mogen in ieder geval tot en met maandag 6 april niet trainen. Pas als het kabinet de maatregelen opheft die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kan de KNVB beslissen wat er met het restant van het seizoen gebeurt.

,,Er is nog niets vastgesteld, dus het heeft weinig zin om te speculeren", zegt een woordvoerder van de bond. ,,We baseren ons op de maatregelen van het kabinet. Die gelden vooralsnog tot en met 6 april en dan is er ruimte om de competitie uit te spelen. We zijn in gesprek met de ECV, CED en clubs over mogelijke scenario's voor het verdere verloop van de competitie."

Volgens Mattijs Manders, directeur van de koepelorganisatie Eredivisie CV, liggen alle opties nog open. ,,We beleven mogelijk de grootste crisis uit ons leven, alles staat nu in het teken van de keiharde aanpak van deze crisis. Rest is bijzaak! Zeker ook alle mediaberichten over de gevolgen voor de eredivisie. Dit zijn slechts wensen, meningen en ideeën, maar zeker nog geen besluiten!”