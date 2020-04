KNVB-directeur Gudde: dit vergt lenigheid van iedereen

KNVB-directeur Eric Gudde van de KNVB was dinsdagavond amper klaar met een serie videovergaderingen van alle ‘stakeholders’ in het betaalde voetbal of een nieuw probleem diende zich alweer aan. Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma liet bij Omroep Brabant weten dat hij een hervatting van de competitie, evenals PSV, absoluut niet ziet zitten.

,,Ja, dat heb ik ook gehoord. Nou, dat kan er nog wel bij. We hebben al een reeks van problemen die we nog moeten oplossen”, gaf Gudde toe in een telefonisch interview met het ANP.

Volgens Jorritsma kunnen supporters bij thuisduels van PSV achter gesloten deuren zomaar gaan samenscholen in de binnenstad. ,,En dan bereik je precies wat je niet wilt. Ik denk dat al mijn collega’s van de veiligheidsregio’s daar unaniem achter staan.”

Gudde erkende dat hij voor het uitspelen van de competitie in de komende zomer de bereidheid en de medewerking van veel partijen nodig heeft en dus zeker ook van de lokale overheden. ,,Er moet tenslotte ook nog een speelprogramma worden gemaakt. Het liefst met publiek, maar desnoods zonder publiek. Dat vergt flexibiliteit en lenigheid van iedereen. Twee weken geleden wilden ze ook geen mensen in de natuurparken en op de stranden hebben, maar die waren er toen wel. Dat is uiteindelijk ook op een heel goede wijze opgelost.”

Gudde hoorde daarnaast via andere kanalen dat premier Mark Rutte in zijn persconferentie nog zijn twijfel had uitgesproken of de profclubs in mei weer in training mogen gaan. ,,Volgens mij komt daar op 21 april wel meer duidelijkheid over. We zullen ergens in mei toch een keer moeten gaan trainen. Je mag niet verwachten dat spelers vanaf het nulpunt ineens wedstrijden kunnen gaan spelen.”

Quote Gezondheid blijft op 1 staan. We gaan nooit gekke dingen doen. We gaan echt niemand in gevaar brengen. Eric Gudde

Volgens Gudde was de houding van Ajax, dat vorige week nog krachtig opriep om de competitie te beëindigen, niet onwelwillend. ,,De club gaf nog wel aan het advies om te stoppen bewust te hebben gegeven. Maar, zo stelde Ajax, als we nu een keuze maken dat er gespeeld gaat worden, dan zijn we daarmee solidair, mits het veilig is. En dat vinden we natuurlijk allemaal. Andere clubs die het advies van Ajax eerst volgden, toonden die bereidheid ook.”