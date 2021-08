KNVB-directeur Hoogma: ‘Automatisch bij Van Gaal uitgekomen’

,,Laat ik beginnen met het tonen van blijdschap dat Louis van Gaal in het gat gesprongen", opende Nico-Jan Hoogma het persmoment in Zeist. Allereerst stond de directeur topvoetbal van de KNVB nog even stil bij het mislukte EK van afgelopen zomer, onder Van Gaals voorganger Frank de Boer. ,,We zijn natuurlijk niet blij met de aanleiding, maar de aanwezigheid van Louis geeft ons vertrouwen voor de komende periode. Ondanks alle inzet die we hebben getoond is ons doel op het EK, het bereiken van de kwartfinale, niet gehaald. We hadden gerekend op een beter toernooi en dat is helaas niet gelukt. Dat doet pijn, onze keuze heeft niet goed uitgepakt. Dat reken ik ook mezelf aan.”

,,Maar we moesten door", gaat Hoogma verder. ,,In september spelen we drie WK-kwalificatiewedstrijden en we hebben maar een extreem korte voorbereidingsperiode. Met dit in het achterhoofd zochten we naar uitzonderlijke en bewezen kwaliteiten, en iemand voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. Iemand die snel kan anticiperen. Dan kom je automatisch bij Van Gaal uit.”

Waarom nu wel deze keuze en de vorige keer niet?", anticipeerde de KNVB-directeur alvast op een mogelijke vraag uit de zaal op een later moment. ,,Toen zochten we naar een coach die aansloot bij het proces van dat moment. We waren van mening dat we het beleid voort konden zetten. Het stond goed, met dezelfde staf en daarbij een nieuwe coach. Voor ons was dat de meest logische stap destijds, maar helaas heeft het anders uitgepakt. Nu ligt alles anders en kiezen we ook voor iets anders. We willen terugvallen op bewezen ervaring, kennis en kunde. Het contact met de nieuwe bondscoach was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. Samen hebben we de puntjes op de i kunnen zetten en de staf samen kunnen stellen. We zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt met Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek als assistenten.

