KNVB-directeur: WK cruciaal voor vrouwen

De KNVB-bestuurder bekent dat hij de hele avond in Schaffhausen niet rustig op zijn stoel heeft gezeten, in tegenstelling tot zijn collega Nico-Jan Hoogma naast zich. ,,Nico-Jan is een ijskonijn, die verroert zich niet. Ik was ontzettend onrustig. We hadden vooraf tegen elkaar gezegd: als we de eerste tien minuten netjes doorkomen, wordt het een relaxte avond. Het was dan ook even omschakelen na die vroege rode kaart.''

Extra boost

De 'Leeuwinnen' hielden echter ook met tien man zonder problemen stand en kwalificeerden zich voor de tweede keer op rij voor het WK.



,,Als we het niet hadden gehaald, was er wel een kinkje in de kabel gekomen'', erkent Van der Zee. ,,We zitten in zo'n flow met het vrouwenvoetbal. We beschikken over een sterk team, er is veel talent, bij interlands zitten steeds minimaal 20.000 fans op de tribune, de wedstrijden worden live uitgezonden op televisie. De breedtesport is zich ook aan het ontwikkelen, steeds meer jonge meiden willen voetballen. Dit geeft een extra 'boost'.‘’



Kort na de wedstrijd, voordat hij zich meldde bij de pers, was Van der Zee in de catacomben van het LIPO Park druk bezig op zijn telefoon. Even later bleek waarmee. In de mailbak van talloze KNVB-leden verscheen de wekelijkse column van de directeur amateurvoetbal en vrouwenvoetbal, met dit keer als kop 'Diepe buiging voor de Oranje Leeuwinnen'. Hierin roept hij de betaaldvoetbalclubs in Nederland op om te investeren in de eredivisie voor vrouwen.



Van der Zee: ,,Deze competitie wil, ondanks de goede bedoelingen en talentvolle speelsters, maar niet van de grond komen. Het is het directe gevolg van de weinig daadkrachtige aanpak van betaald voetbalorganisaties. Zij willen, een uitzondering daargelaten, maar niet geloven in de betekenis van het vrouwenvoetbal en weigeren het echt serieus op de agenda te zetten. Hierdoor is er geen focus, weinig ambitie en onvoldoende geld beschikbaar. Onbegrijpelijk, als je het mij vraagt. Hopelijk is het WK in Frankrijk een 'wake-upcall'.''