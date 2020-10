KNVB heeft 'grote zorgen' om amateurvoetbal

Captain Van Dijk hekelt te traag tempo

11 oktober Virgil van Dijk wijt het teleurstellende 0-0 gelijkspel van Oranje bij Bosnië en Herzegovina aan het trage tempo. ,,Je hoort hier te winnen. In balbezit was het tempo in de eerste helft te traag, er was niet doorheen te komen”, aldus de verdediger tegen de NOS.