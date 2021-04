KNVB is niet bang dat Ajax voor Super League kiest

,,Ik heb tot op heden geen signalen dat Ajax interesse heeft”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB vanuit de Zwitserse stad Montreux, waar de UEFA vandaag en morgen vergadert.

Het UEFA-bestuur wil maandag een beslissing nemen over de voorgestelde hervormingen van de Champions League. Enkele uren voor de start van die vergadering maakten Juventus, AC Milan, Internazionale, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal bekend dat ze een Super League gaan opzetten, als tegenhanger van de Champions League.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van KNVB.

,,We zijn met Ajax, PSV, AZ, Vitesse, FC Utrecht en de Eredivisie CV opgetrokken in dit hele dossier”, zegt De Jong. ,,Erik van Spanje, strategisch adviseur van Ajax, was één van de mensen die met het voorstel van een ‘Zwitsers format’ voor de Champions League kwam. Dat maakt deel uit van de plannen die nu op tafel liggen. Dus nee, ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax mogelijk de Super League in wil. Maar als de wereld zich ontwikkelt, zullen mensen ook opnieuw naar hun kansen kijken. Daarom is het zo jammer dat het voorstel van de Super League juist de solidariteit in Europa zo doorkruist.”

Is het bedoeld als onderhandelingsstrategie of willen twaalf Europese voetbalclubs echt een eigen Super League opzetten? Dat moet volgens De Jong deze week blijken in Montreux. ,,Dit kan twee dingen betekenen: het is pure onderhandeling en deze clubs willen druk zetten op de vergadering óf ze gaan echt proberen dit er doorheen te krijgen. In dat geval gaan we een paar hete maanden tegemoet.‘’

Quote Iedereen hier in Montreux voelt zich behoorlijk overvallen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het voorstel dat nu op tafel ligt. Gijs de Jong, KNVB

,,Na het congres van dinsdag zal er meer duidelijkheid zijn. Iedereen hier in Montreux voelt zich behoorlijk overvallen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het voorstel dat nu op tafel ligt. Het leek erop dat hier ook draagvlak voor was. De nationale bonden, de competities en de ECA, de koepelorganisatie van de clubs, hebben hieraan meegeschreven. Dat maakt het des te wranger dat een klein groepje hier nu mee komt. Want laten we het draagvlak ook niet te klein maken, het gaat uiteindelijk slechts om twaalf clubs die iets anders zeggen.”

Het bestuur van de Europese federatie UEFA wil maandag een beslissing nemen over de voorgestelde hervormingen van de Champions League. Het is de bedoeling dat het belangrijkste bekertoernooi met ingang van 2024 wordt uitgebreid van 32 naar 36 deelnemers. Heel wat Europese topclubs zijn ontevreden over de huidige opzet. Ze willen min of meer de zekerheid hebben dat ze ieder jaar kunnen rekenen op de tientallen miljoenen euro’s uit de Champions League.

Quote Het zou kunnen dat ze dit puur doen voor hun onderhande­lings­po­si­tie en dat ze hiermee de druk opvoeren om een groter belang veilig te stellen. Gijs de Jong

Amper 10 uur voor de vergadering in Montreux kondigden AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur de komst van de Super League aan. ,,Een bommetje”, aldus De Jong, die erkent dat de timing waarschijnlijk niet toevallig was. ,,Het zou kunnen dat ze dit puur doen voor hun onderhandelingspositie en dat ze hiermee de druk opvoeren om een groter belang veilig te stellen.”

Geld, en vooral de jaarlijkse zekerheid daarop, lijkt de belangrijkste drijfveer voor de twaalf clubs om een eigen competitie op te zetten. ,,Zekerheid en geld zijn vaak nauw aan elkaar verbonden. Maar in hoeverre moeten deze clubs in onzekerheid leven?”, zegt De Jong. ,,In de opzet die bedacht is voor de Champions League, zullen zij in negen van de tien keer meedoen en enorme inkomsten genereren. En uiteindelijk hoort bij sport ook een mate van onzekerheid, dat zorgt juist voor spanning.”