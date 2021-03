KNVB juicht: ‘Fans bij Oranje is een geweldige kans, een opstap naar meer’

KNVB-topman Gijs de Jong hoorde gejuich om zich heen toen bekend werd dat 5000 toeschouwers de interland van het Nederlands elftal tegen Letland volgende week zaterdag mogen bijwonen. ,,Voor ons is dit een geweldige kans om te bewijzen dat het veilig kan”, zegt hij. ,,Een mooi vervolg op de tests in Nijmegen en Almere. Ik hoop dat het binnen een minuut uitverkocht is.”

Volgens de secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam, is het mogelijk dé stap op weg naar betere tijden. ,,Het is een mooie opstap naar uitzicht op fans in de stadions tegen het einde van de competitie én bij de duels in Amsterdam voor de Europese titelstrijd.”

De toezegging voor het duel met Letland komt in een fase dat de besmettingscijfers weer wat oplopen. ,,Ik snap dat dit bij veel mensen oproept tot extra voorzichtigheid. Maar in zekere zin staan de ‘cijfers’ hier los van. Wat wij willen laten zien is dat ‘events’ op een verantwoorde en veilige manier kunnen worden gehouden. En we zijn er van overtuigd dat dit kan.”

Sneltesten

Het experiment in de Johan Cruijff Arena past ook bij de plannen van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. KNVB’er De Jong: ,,We werken met sneltesten, die komen uit de capaciteit van de overheid. Dat past in een breder plan. Ook Hugo de Jonge wil graag onderzoeken of dit allemaal kan om de eventindustrie tegemoet te komen. Daar maken wij ook deel van uit. We werken bij deze wedstrijd met sneltesten en zonder de 1,5 meter. Dit kan heel veel belangrijke informatie opleveren.”

Volledig scherm © REUTERS

Eerder in Nijmegen en Almere waren 1500 bezoekers welkom, er kwamen er iets minder, nu in de grotere Arena aanmerkelijk meer. ,,Vier keer zoveel ongeveer”, vervolgt De Jong. ,,Dat is mooi. Natuurlijk hadden we er graag nog meer mensen bij gehad, maar dat is voor ons nu niet het belangrijkste. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de basisprincipes. Is het verantwoord en veilig.”

Ambitie

Het nieuws rond Nederland - Letland kwam op dezelfde dag dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin riep dat een land alleen EK-wedstrijden mag organiseren als er publiek bij mag zijn. ,,In onze laatste bijeenkomst heeft hij dat niet zo hard gezegd”, aldus De Jong. ,,Maar natuurlijk hebben wij die ambitie ook. Vergeet bovendien niet dat die ambitie breed wordt gedeeld, ook door het ministerie van Sport en door de burgemeester van Amsterdam. Dat Nederland - Letland met toeschouwers wordt gespeeld is ook aan hen te danken.”

Alle twaalf bij het EK betrokken bonden (en landen) hebben de wens uitgesproken in de zomer met fans te voetballen. De Jong: ,,Onze hypothese is altijd op drie punten gebaseerd geweest. De kwetsbaren zijn gevaccineerd, de druk op de zorg is sterk verminderd en er is een positief seizoenseffect. Als die hypothese uitkomt is het geen verkeerde gedachte publiek toe te laten. Maar laat één ding duidelijk zijn: aan het einde van de dag beslissen de autoriteiten wat wel en niet kan, ook als er geen Covid is. Dat accepteren wij altijd. Want wij zijn ook zuinig op onze bezoekers.”