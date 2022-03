KNVB neemt petitie tegen WK in Qatar in ontvangst: ‘Boycotten of verplaatsen geen goed plan’

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar boycotten of het toernooi verplaatsen naar een ander land is volgens de KNVB geen goed plan. Dat zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, dinsdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar nam ze een petitie in ontvangst van het comité Cancel Qatar 2022. Ongeveer 20.000 Nederlanders ondertekenden de petitie.

,,In Qatar is onze inzet meer dan de sportieve inzet”, zei Van Leeuwen. ,,We vragen aandacht voor belangrijke ontwikkelingen. Voor de arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten, voor de mensenrechten, voor vrouwenrechten, voor vrijheid, voor gelijkheid. Amnesty International en andere partijen koppelen terug dat er beweging en impact is. Ze zijn ook heel duidelijk dat er nog een wereld te winnen is en we er nog lang niet zijn. Een boycot of het toernooi verplaatsen zou tegengesteld werken en er niet aan bijdragen. Het zou zelfs schadelijk zijn voor de arbeidsmigranten die hun werk kwijt zouden raken, terwijl we hen juist zouden moeten steunen.”

Van Leeuwen kreeg de handtekeningen overhandigd door Freek de Jonge. De 77-jarige cabaretier is een van de initiatiefnemers van de actie en voerde in aanloop naar het WK van 1978 in Argentinië, dat toen een dictatuur was, samen met Bram Vermeulen ook al eens actie. ,,Dat deed toen ongelooflijk veel stof opwaaien en heeft de toon gezet voor de jaren daarna”, zei De Jonge. ,,Toen verzamelden we ruim 40.000 handtekeningen, nu de helft. Terwijl het bewustzijn bij de mensen wel groter is nu. Het komt misschien ook wel door het idee: daar is toch niets meer aan te doen. De bond zou in wezen aan de kant van de petitie moeten staan.”

In de toekomst worden toernooien niet meer aan landen als Qatar toegewezen, daarvan is Van Leeuwen overtuigd. ,,Het is nu al een tijdje zo dat landen die een bid uitbrengen verplicht zijn daar een mensenrechtenparagraaf in te zetten. Ze moeten het ook heel goed kunnen uitleggen. Ook de besluitvormingsprocedure is veranderd. Landen moeten openlijk aangeven waar ze op stemmen, ze moeten zich dus verantwoorden. Dat zijn belangrijke veranderingen.”

Voor het WK in Qatar komen die veranderingen te laat. Van Leeuwen: ,,We hadden drie opties: niet naar het WK gaan, wel naar het WK gaan en alleen gaan voetballen en als laatste: wel naar het WK gaan en aandacht vragen voor dingen die moeten veranderen. Wij kiezen voor de laatste route. We noemen dat maatschappelijk bewust deelnemen.”