KNVB ‘nieuwsgierig’ naar YouTube-filmpjes Bas Nijhuis

,,Het is prima dat scheidsrechters actief zijn op social media en vragen beantwoorden’’, zegt Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB. ,,Het zijn nieuwe tijden. Anno 2019 moet je mensen de ruimte geven om dit soort initiatieven te ontplooien. We zijn nieuwsgierig naar de invulling.’’

Nijhuis heeft toestemming van de bond om zijn programma te maken, maar moet zich wel houden aan de huisregels van de KNVB. Zo is het not done dat scheidsrechters elkaar openlijk bekritiseren. Maar dat is Nijhuis ook niet van plan. ,,Ik doe het voor de arbitrage’’, liet Nijhuis in een eerste reactie weten. ,,Ik spreek positief en zal geen collega’s afzeiken. Ik zal geen mensen beschadigen. Zo ben ik helemaal niet. Ik betrek het dan ook vooral op mezelf.’’