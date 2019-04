KNVB onthult nieuwe speeldata voor play-offs

Keeper Wellenreu­ther mist mogelijk bekerfina­le

11:39 Doelman Timon Wellenreuther is het grote twijfelgeval bij Willem II, dat vandaag aan de voorbereiding op de bekerfinale van zondag tegen Ajax begint. ,,Hij is het enige vraagteken", stelt trainer Adrie Koster. ,,De komende dagen bekijken we hoe groot dat vraagteken is, wanneer en of hij kan meetrainen met de groep." Uit die opmerking blijkt wel hoe groot de onzekerheid is rond de Duitser, die met een heupblessure worstelt.