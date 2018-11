KNVB overweegt ‘uitzwaaiwedstrijd’ in Johan Cruijff Arena of De Kuip

Tijdens het EK van vorig jaar zaten alle stadions waarin Oranje speelde vol. Begin dit jaar kwamen ruim 30.000 fans naar Eindhoven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland, een record voor de vrouwen. Het stadion van PSV was niet helemaal uitverkocht. De voetbalsters zelf willen dolgraag een keer in de Johan Cruijff Arena of De Kuip spelen, de twee grootste stadions van Nederland.

,,We moeten er dan wel een heel feest omheen organiseren om het stadion vol te krijgen’', zegt Van der Zee. In de stadions van Ajax en Feyenoord kunnen ruim 50.000 mensen. ,,We gaan met de speelsters praten over hoe we de ‘road to Frankrijk’ gaan invullen’', aldus Van der Zee.