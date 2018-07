KNVB start experiment ABBA-penaltyserie bij PSV - Feyenoord

PSV wil kortere transferpe­ri­o­de: 'Britse maatregel verdient navolging'

16 juli Trainer Mark van Bommel vindt, net als vele andere functionarissen in de voetballerij, de transferperiode in de voetballerij veel te lang. In de Premier League is de einddatum dit jaar verkort van 31 augustus naar 9 augustus (voor het eerste competitieduel, red.) en Van Bommel vindt dat dit in Nederland navolging moet krijgen.