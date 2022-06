KNVB tikt directeur amateurvoetbal op de vingers: 'Nieuwe spelregels? Totaal niet aan de orde’

Er is geen sprake van dat de KNVB gaat experimenteren met nieuwe spelregels in de eerste divisie. Dit zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de bond, in een reactie aan het ANP. ,,Het is jammer dat het beeld is ontstaan dat de KNVB zomaar iets bedenkt. Wij doen nooit iets zonder overleg met de clubs.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, schreef in zijn column op de website van de bond dat de KNVB denkt aan een pilot in het seizoen 2023-2024 in de Keuken Kampioen Divisie. Het zou daarbij gaan om de volgende voorstellen: ingooien wordt intrappen, dribbelen bij een vrije trap is toegestaan, er komt een 5-minutenstraf, men mag onbeperkt wisselen, de zuivere speeltijd wordt ingevoerd. In het amateurvoetbal wordt wel geëxperimenteerd.

,,Ik sta voor een open relatie en vooral goed samenwerken met de clubs”, vervolgt Van Leeuwen. ,,Nu ontstaat het beeld dat de KNVB zomaar iets beslist. Ik heb de clubs meteen in een mail laten weten dat dit totaal niet aan de orde is. Ik baal hier echt van. Gelukkig reageren ze begripvol.” Van der Zee heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de manier waarop het is gegaan, zo blijkt uit een door Van Leeuwen aan de clubs verstuurde brief die bij het ANP bekend is.

Dat er nagedacht wordt over het voetbal van de toekomst noemt Van Leeuwen wel een goede zaak. ,,Op het gebied van innovatie is de KNVB altijd een voorloper in de wereld geweest. In het amateurvoetbal zijn we al bezig met het uitproberen van nieuwe dingen. Natuurlijk denken we na over hoe we het voetbal ook op de langere termijn aantrekkelijk kunnen houden en welke vernieuwingen daarbij passen.”